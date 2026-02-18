Ричмонд
ФСБ задержала готовившего теракт 18-летнего жителя Челябинска

В Челябинске задержан подросток, планировавший теракт под руководством спецслужб Украины.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудники Федеральной Службы Безопасности задержали 18-летнего жителя Челябинска, который готовил теракт. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Отмечается, что действовал молодой человек под патронажем спецслужб Украины и намеревался совершить теракт с использованием самодельного взрывного устройства.

Дома у юноши изъяли почти 1,5 кг самодельного бризантного взрывчатого вещества, личный дневник с собственноручными записями на украинском языке, средства связи для контактов с куратором.

Задержанный сотрудничает со следствием и признает вину. Он арестован на два месяца.

Накануне сотрудники МВД и ФСБ пресекли деятельность преступной группы, которая организовала канал миграции из Латинской Америки с фиктивным трудоустройством.

Сотрудники ФСБ России задержали в Краснодарском крае женщину по подозрению в государственной измене. По данным ведомства, она оказывала финансовую помощь Вооруженным силам Украины (ВСУ).