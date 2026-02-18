Ричмонд
Два района Крыма частично обесточены из-за аварии

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев — РИА Новости Крым. Восемь населенных пунктов в Сакском и Первомайском районах частично обесточены из-за аварии на сетях. Об этом сообщает пресс-служба компании «Крымэнерго».

Источник: РИА "Новости"

«Сакский район, населенные пункты частично Карьерное, Охотниковое, Громовка, Орлянка», — перечислили в компании.

В Первомайском районе частично обесточены Алексеевка, Сары-Баш, Войково и Привольное.

По данным пресс-службы, электроснабжение планируется восстановить в течение трех часов.

Накануне авария обесточила три населенных пункта Симферопольского района, также во вторник без света из-за неисправностей на линиях оставались несколько населенных пунктов в Сакском, Белогорском и Красногвардейском районах.

Уменьшить число аварий поможет строительство новых генерирующих мощностей, которые дадут региону дополнительно 500 мегаватт электроэнергии до конца 2029 года, сообщал ранее министр топлива и энергетики республики Владимир Воронкин.