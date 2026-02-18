Кабинеты проверки на опьянение появятся на предприятиях страны

«В целях повышения доступности рассматривается вопрос по открытию кабинетов освидетельствования на отдаленных промышленных предприятиях, что позволит проводить освидетельствование на рабочем месте. На сегодня проводятся организационные мероприятия (финансовые вопросы, кадры) по запуску пилота на базе ТОО “Kalamkas-Khazar Operating” в Мангистауской области», — говорится в ответе премьера.