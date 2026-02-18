В Ростове распланируют территорию для реконструкции дороги на улице Шоссейной

Власти Ростова-на-Дону опубликовали постановление о разработке проекта планировки и межевания территории для реконструкции дороги на улице Шоссейной от Западного съезда Ворошиловского моста до Шоссейной, 37А. Документ можно найти на сайте городской администрации.
Подрядчику дали год, чтобы продумать обновление участка. Речь идет о территории в 10,40 га. Заказчиком выступает департамент автодорог, а проектировать будет компания «Транс-инжиниринг».
Дорога должна состоять из двух- и четырехполосного участков. Строительная протяженность первого отрезка пути — 0,41 км, его ширина — 3,5 метра. Второй участок короче — 0,25 км, его ширина — от 3,25 до 3,75 метра. Расчетная скорость движения — 50 км/ч.
Вдоль проезжей части планируют обучтроить тротуары. Также в проект включат освещение и систему ливневой канализации.
Напомним, в 2024 году власти заключили контракт на подготовку проекта, его стоимость составила 4 млн рублей. Тогда предполагалось, что подрядчик подготовит необходимую документацию до 31 декабря 2025 года.
