В Ростове распланируют территорию для реконструкции дороги на улице Шоссейной

Власти Ростова-на-Дону опубликовали постановление о разработке проекта планировки и межевания территории для реконструкции дороги на улице Шоссейной от Западного съезда Ворошиловского моста до Шоссейной, 37А. Документ можно найти на сайте городской администрации.