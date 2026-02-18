Исполнитель хита «За тебя калым отдам» госпитализирован после концерта в Краснодаре

Тхагалегов исполнил всего пять песен, после чего ушёл на перерыв и не вернулся. Как выяснил Telegram-канал SHOT, артисту стало плохо из-за сильного переутомления, что вынудило его прервать выступление. Его доставили в больницу прямо из ресторана. Сам музыкант принёс извинения поклонникам, пожаловавшимся на качество организации мероприятия и его самочувствие.