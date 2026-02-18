Исполнитель хита «За тебя калым отдам» госпитализирован после концерта в Краснодаре

Исполнитель хита «За тебя калым отдам» госпитализирован после выступления в ресторане Краснодара. Видео © SHOT.
Выступление состоялось 14 февраля в ресторане «Стерлядь» (билеты стоили 1,5−2,2 тыс. рублей). По словам очевидцев, зал на 600 мест оказался переполнен: зрителям приходилось стоять на диванах, чтобы увидеть сцену, а некоторые и вовсе не попали внутрь из-за двойных продаж билетов. Концерт задержали на два часа из-за давки на входе.
Тхагалегов исполнил всего пять песен, после чего ушёл на перерыв и не вернулся. Как выяснил Telegram-канал SHOT, артисту стало плохо из-за сильного переутомления, что вынудило его прервать выступление. Его доставили в больницу прямо из ресторана. Сам музыкант принёс извинения поклонникам, пожаловавшимся на качество организации мероприятия и его самочувствие.
Ранее сообщалось, что временно исполняющий обязанности мэра города Владимира Владимир Гарёв был экстренно госпитализирован прямо во время рабочего дня. Медики принимают меры для стабилизации его состояния, однако точный диагноз и детали происшедшего не разглашаются. Предварительно, причиной госпитализации мог стать сердечный приступ, вызванный сильным стрессом после жёсткой критики со стороны губернатора области Александра Авдеева, касающейся неудовлетворительной уборки снега в городе.
Самое важное о медицине, советы врачей и новые исследования — в разделе «Здоровье» на Life.ru.