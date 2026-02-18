В Омске выбросили ротвейлера, привязав его у мусорных баков возле школы

Судя по поведению, ротвейлер домашний и не приспособлен к жизни на улице. Сейчас ему ищут либо прежнего владельца, либо новый дом. Также рассматривается вариант опеки над животным. Всех, кто узнал собаку или знает что-то о ее хозяевах, просят связаться с приютом.