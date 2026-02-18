Ричмонд
Синоптик рассказал о погоде в Москве в среду

Тишковец: температура в Москве опустится до минус 10, осадков не ожидается.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Температура в Москве в среду опустится до минус десяти градусов, осадков не ожидается, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В столице нашей Родины сейчас ясно и морозно, за окном — минус 18,7 градуса. Видимость — 14 километров. Ветер — штиль. Влажность — 84%. Атмосферное давление — 752,2 миллиметра ртутного столба», — рассказал Тишковец.

Синоптик отметил, что в течение дня синоптическая ситуация обусловится юго-западной периферией скандинавского антициклона.

«Ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер восточный один-шесть метров в секунду. Температура воздуха — минус семь — минус десять (градусов — ред.)», — добавил Тишковец.

Он уточнил, что атмосферное давление будет меняться мало и составит 751 миллиметр ртутного столба.

«Затишье перед бурей», — охарактеризовал синоптик погоду в столице.