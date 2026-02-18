Синоптик рассказал о погоде в Москве в среду

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Температура в Москве в среду опустится до минус десяти градусов, осадков не ожидается, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«В столице нашей Родины сейчас ясно и морозно, за окном — минус 18,7 градуса. Видимость — 14 километров. Ветер — штиль. Влажность — 84%. Атмосферное давление — 752,2 миллиметра ртутного столба», — рассказал Тишковец.
Синоптик отметил, что в течение дня синоптическая ситуация обусловится юго-западной периферией скандинавского антициклона.
«Ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер восточный один-шесть метров в секунду. Температура воздуха — минус семь — минус десять (градусов — ред.)», — добавил Тишковец.
Он уточнил, что атмосферное давление будет меняться мало и составит 751 миллиметр ртутного столба.
«Затишье перед бурей», — охарактеризовал синоптик погоду в столице.