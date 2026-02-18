«Совершил наезд на майора»: подробности страшной аварии в Алматы раскрыла полиция

«Водитель автомашины марки Hyundai, следуя по пр. Рыскулова в восточном направлении, западнее ул. Сокпакбаева, допустил наезд на пешехода, который находился на проезжей части. В результате данного ДТП пешеход с телесными повреждениями был доставлен в одну из больниц города».Пресс-служба ДП Алматы.