18-летний парень задержан в Челябинске с бомбой для теракта и дневником на украинском

Фигурант признал вину и сотрудничает со следствием. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 205 УК РФ (покушение на теракт), ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконный оборот взрывчатых веществ) и ч. 1 ст. 223.1 УК РФ (незаконное изготовление взрывчатых веществ). В ФСБ также предупредили о продолжающихся попытках вербовки через интернет и мессенджеры и напомнили, что за содействие подобной деятельности предусмотрено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.