18-летний парень задержан в Челябинске с бомбой для теракта и дневником на украинском

«Задержан житель Челябинска, гражданин РФ 2007 г. р., который по заданию действующей под патронажем спецслужб Украины террористической организации планировал совершить теракт», — заявили в ведомстве.
По данным ФСБ, молодой человек установил контакт с куратором через Telegram и, следуя инструкциям, изготовил взрывное устройство. При обыске по месту жительства изъяли около 1,5 кг самодельного бризантного взрывчатого вещества, средства связи и личный дневник с записями на украинском языке, которые, по версии следствия, подтверждают противоправную деятельность.
Фигурант признал вину и сотрудничает со следствием. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 205 УК РФ (покушение на теракт), ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконный оборот взрывчатых веществ) и ч. 1 ст. 223.1 УК РФ (незаконное изготовление взрывчатых веществ). В ФСБ также предупредили о продолжающихся попытках вербовки через интернет и мессенджеры и напомнили, что за содействие подобной деятельности предусмотрено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
Ранее в Стокгольме полиция задержала гражданина России, объявленного в международный розыск Соединёнными Штатами. Причиной стали подозрения в нарушении санкционного режима в период с 2022 по 2023 год. В настоящий момент Вашингтон официально требует экстрадиции задержанного. Окружной суд Стокгольма уже принял решение о содержании россиянина под стражей до момента утверждения экстрадиции.
