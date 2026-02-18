Заманивают низкими ценами: Россиянам рассказали о новой схеме мошенников по продаже автотоваров

Уточняется, что людей заманивают сверхнизкими ценами. Аферисты прекрасно знают, что обычно под конец зимы у многих появляются проблемы с мелкими поломками. А, соответственно, растет спрос на различные автозапчасти по типу шин, аккумулятора, антифриза и другое.