Заманивают низкими ценами: Россиянам рассказали о новой схеме мошенников по продаже автотоваров

Мошенники в феврале стали активнее использовать схему с фальшивой зимней распродажей автодеталей. Об этом информирует в Telegram-канале отделение ГУМВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
«Осторожно: “зимняя распродажа автотоваров” может быть обманом. В феврале снова активизировались мошенники, которые маскируются под “срочную распродажу автотоваров со склада”, — написано в посте.
Уточняется, что людей заманивают сверхнизкими ценами. Аферисты прекрасно знают, что обычно под конец зимы у многих появляются проблемы с мелкими поломками. А, соответственно, растет спрос на различные автозапчасти по типу шин, аккумулятора, антифриза и другое.
В ведомстве отметили, что фальшивые объявления о скидках на эти товары выглядят убедительно. Но после внесения предоплаты покупатели нередко остаются без денег или получают вместо деталей откровенный хлам.
На мошенничество могут указывать подозрительно низкая цена, настойчивое требование полной предоплаты, упор на «заканчивающуюся распродажу». Также стоит насторожиться из-за отсутствия нормальных реквизитов продавца и любых контактов, кроме телефонного номера.
KP.RU прежде писал, что недавно мошенники вновь запустили в Сети схему с «проверкой» якобы положенных доплат к ежемесячным соцвыплатам. Для этого они используют Telegram-ботов и специальные приложения, которые на самом деле являются вредоносными программами.