В Башкирии хирурги спасли мужчину с огромной грыжей и гангреной кишки

Пациент год терпел боль и чуть не погиб.

Источник: Комсомольская правда

В Аскинскую центральную районную больницу поступил 66-летний мужчина с жалобами на острые боли в животе. Как рассказали в региональном минздраве, пациент долго не обращался к врачам, надеясь, что само пройдет, и в итоге время было упущено.

При осмотре врачи обнаружили огромную пахово-мошоночную грыжу размером 20 на 15 сантиметров. Она была невправимой и очень болезненной, из-за чего требовалась срочная операция.

Когда хирурги вскрыли грыжевой мешок, картина открылась еще более серьезная: полтора метра тонкой кишки поразила гангрена. Омертвевшие ткани нужно было удалять немедленно. Медики провели резекцию пораженного участка и вывели илеостому.

Операция прошла благополучно и пациента выписали с улучшением. Через год ему предстоит еще одно хирургическое вмешательство по закрытию стомы.

