Жертвой тигра в Приморье стал матрос ВМФ, а не охотник, сообщил Следком

Выяснилось, что мужчина, погибший от нападения тигра в Чугуевском округе Приморья, не был охотником: он служил матросом на флоте и находился дома в краткосрочном отпуске. По данным следственного управления СК по Приморскому краю, 23-летний военнослужащий гостил у родителей в селе Булыга-Фадеево и в день трагедии поехал с товарищем в тайгу помочь на подкормочной площадке для диких животных.
В Следственном комитете подчёркивают, что первоначальные сообщения о «погибшем охотоведе» или «профессиональном охотнике» оказались неверными. Следователи официально подтвердили, что молодой человек проходил службу матросом и к охотхозяйству не относился.
Напомним, трагедия произошла в лесу в районе урочища ключа Белка, примерно в двадцати километрах от ближайшего населённого пункта. Мужчины вместе поехали на подкормочную площадку, чтобы довезти корм для копытных, но в какой‑то момент разделились, договорившись встретиться позже.
Когда один из них вернулся к условленному месту, он обнаружил второго уже мертвым. Вокруг были заметны следы крупного зверя. Напарник погибшего сообщил о случившемся родным и в экстренные службы.
Следователи и специалисты охотнадзора предварительно связывают гибель моряка с нападением амурского тигра: на месте зафиксировали характерные отпечатки лап и другие признаки присутствия крупного хищника. Для установления точной причины смерти назначена судебно‑медицинская экспертиза, также анализируются биологические следы и материалы с места происшествия.
Власти края и профильные службы сформировали оперативную группу, в которую вошли сотрудники полиции, охотнадзора и специалисты, занимающиеся наблюдением за амурскими тиграми. Группам предстоит отследить перемещения хищника и попытаться отловить его, чтобы изъять из дикой природы и предотвратить новые нападения на людей.
Жителям ближайших сёл направили предупреждения — людям советуют не уходить далеко в лес, присматривать за домашними животными и сообщать в охотнадзор о любых следах крупного зверя или странном поведении собак. При этом ведомства подчёркивают, что, по их оценке, прямой угрозы населенным пунктам сейчас нет, но пренебрегать мерами безопасности не стоит.