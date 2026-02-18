Жертвой тигра в Приморье стал матрос ВМФ, а не охотник, сообщил Следком

Выяснилось, что мужчина, погибший от нападения тигра в Чугуевском округе Приморья, не был охотником: он служил матросом на флоте и находился дома в краткосрочном отпуске. По данным следственного управления СК по Приморскому краю, 23-летний военнослужащий гостил у родителей в селе Булыга-Фадеево и в день трагедии поехал с товарищем в тайгу помочь на подкормочной площадке для диких животных.