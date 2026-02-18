«Казахи, перекличка здесь»: Пауло Коэльо «взорвал» Threads постом про Казахстан и фото с конем

«Пока я иду по миру, Казахстан. Врываясь галопом в Год Лошади. Желаю всем счастливого Нового года!» — написал Пауло Коэльо в соцсети Threads. Казахстанцы тут же стали комментировать пост. «Казахи, перекличка здесь», «Омг, Пауло Коэльо здесь, на моей родине. Добро пожаловать в Казахстан», «Один из моих любимых писателей в Казахстане. Как прекрасно», «Добро пожаловать в Казахстан», — пишут жители страны.