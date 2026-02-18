Казахстанка столкнулась с нарушением границ на частном паркинге

Если ваша частная парковка регулярно блокируется, не поддавайтесь на провокации с личными звонками. Работа через администрацию ЖК — самый безопасный и правильный путь. Парковки в Алматы и других городах часто регулируются внутренним уставом ОСИ или договором аренды, где прописано строгое соблюдение разметки. Парковка в Казахстане должна быть комфортной для всех участников, а не только для тех, кто пытается диктовать свои правила.