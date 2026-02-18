В Бердске открылись новые отделения поликлиники

— Это — растущий район Бердска, необходимо было разгрузить поликлинику на Боровой с учетом перспективы её капитального ремонта. Решение было поддержано и сегодня реализовано, всё необходимое для первичного обслуживания населения в этом районе оборудовано и с точки зрения помещений, и с точки зрения аппаратуры. Полностью укомплектован штат врачей и медперсонала для того, чтобы отделение полноценно заработало, — подчеркнул Травников.