В Бердске открылись новые отделения поликлиники

В Бердской ЦГБ главе региона продемонстрировали работу нового поликлинического отделения — кабинетов терапевта, физио, диагностического (УЗИ, ЭКГ), акушера-гинеколога, стоматолога-терапевта, дневного стационара.
Андрей Травников напомнил, что инициатива о приобретении в областную собственность помещений для открытия поликлинического участка принадлежала депутатам Горсовета Бердска и Законодательного Собрания региона и была поддержана правительством области.
— Это — растущий район Бердска, необходимо было разгрузить поликлинику на Боровой с учетом перспективы её капитального ремонта. Решение было поддержано и сегодня реализовано, всё необходимое для первичного обслуживания населения в этом районе оборудовано и с точки зрения помещений, и с точки зрения аппаратуры. Полностью укомплектован штат врачей и медперсонала для того, чтобы отделение полноценно заработало, — подчеркнул Травников.
Поставлены и введены в эксплуатацию медицинские изделия: дефибриллятор, аппарат холтеровского мониторирования сердечной деятельности, аппарат для суточного мониторирования артериального давления, стоматологическая установка, электрокардиограф 12-канальный, система физиотерапевтическая для электростимуляции, с питанием от сети, система интерференционной электростимуляции.
Напомним, что в 2025 году регион приступил к реализации новых национальных проектов «Продолжительная и активная жизнь» и «Семья», которые стали правопреемниками национального проекта «Здравоохранение». Также завершилась реализация первого этапа федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения». Все запланированные результаты были достигнуты, на реализацию проекта направлено более 2,2 млрд рублей.
Тем временем.
В рамках региональной составляющей проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения на период 2026—2030 годы» запланировано строительство трёх поликлиник на сумму около 6 млрд рублей — в Карасуке, Бердске и Татарске.
Также в планах — капитальный ремонт шести объектов минздрава на сумму почти 1,5 млрд рублей: поликлинических отделений в Каргатской и Тогучинской ЦРБ, лечебных корпусов Линёвской и Венгеровской ЦРБ, инфекционных отделений Татарской и Карасукской ЦРБ.