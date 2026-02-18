Ричмонд
Диетологи рассказали, как 10-минутная прогулка после еды меняет тело

Европейские эксперты по здоровому образу жизни назвали простую привычку, которая может улучшить пищеварение и помочь контролировать вес.

Источник: Аргументы и факты

Европейские эксперты по здоровому образу жизни назвали простую привычку, которая может улучшить пищеварение и помочь контролировать вес, перевод с портала t-online сделал aif.ru.

По их словам, ежедневная прогулка длиной около 10 минут после каждого приёма пищи активирует метаболизм, снижает уровень сахара в крови и уменьшает чувство тяжести в желудке. Такая лёгкая физическая активность также способствует стабилизации уровня энергии и может стать профилактикой хронических заболеваний, если делать её регулярно.

Специалисты отмечают, что эффект накапливается со временем: не обязательно быстро ходить или бегать, важна регулярность.

«Такими прогулками легко дополнить любой образ жизни, а сам подход не требует спортзала или сложного инвентаря — достаточно выйти из дома, пройтись вокруг квартала или пройтись в парке после ужина», — заключили эксперты.

