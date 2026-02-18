Диетологи рассказали, как 10-минутная прогулка после еды меняет тело

Европейские эксперты по здоровому образу жизни назвали простую привычку, которая может улучшить пищеварение и помочь контролировать вес, перевод с портала t-online сделал aif.ru.
По их словам, ежедневная прогулка длиной около 10 минут после каждого приёма пищи активирует метаболизм, снижает уровень сахара в крови и уменьшает чувство тяжести в желудке. Такая лёгкая физическая активность также способствует стабилизации уровня энергии и может стать профилактикой хронических заболеваний, если делать её регулярно.
Специалисты отмечают, что эффект накапливается со временем: не обязательно быстро ходить или бегать, важна регулярность.
«Такими прогулками легко дополнить любой образ жизни, а сам подход не требует спортзала или сложного инвентаря — достаточно выйти из дома, пройтись вокруг квартала или пройтись в парке после ужина», — заключили эксперты.
Ранее диетологи рассказали, что будет с телом, если пить воду натощак каждый день.