Диетологи рассказали, как 10-минутная прогулка после еды меняет тело

По их словам, ежедневная прогулка длиной около 10 минут после каждого приёма пищи активирует метаболизм, снижает уровень сахара в крови и уменьшает чувство тяжести в желудке. Такая лёгкая физическая активность также способствует стабилизации уровня энергии и может стать профилактикой хронических заболеваний, если делать её регулярно.