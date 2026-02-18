Ричмонд
Как будет выглядеть вокзал Алматы-1 после реконструкции

В Алматы продолжается реконструкция железнодорожного вокзала Алматы-1. Строительно-монтажные работы ведутся в плановом режиме и завершить их планируют в текущем году, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Об этом 18 февраля 2026 года рассказали в пресс-службе Министерства транспорта.

«В рамках проекта реализуется комплексная модернизация здания и всей инфраструктуры вокзального комплекса. Обновляются инженерные сети, внедряются современные системы энергоснабжения, вентиляции, цифрового контроля и безопасности. Ключевой акцент реконструкции сделан на повышение сейсмоустойчивости объекта. Усиливаются несущие конструкции, здание приводится в соответствие с действующими строительными нормами с учетом сейсмической специфики региона. Параллельно модернизируются системы пожарной безопасности и видеонаблюдения», — отметили в Минтранспорта и показали проект обновленного вокзала.

После реконструкции увеличится пропускная способность вокзала, улучшатся условия обслуживания пассажиров, будет создана полноценная безбарьерная среда.

Завершение работ запланировано до конца текущего года.

Подробно о ходе реконструкции вокзала Zakon.kz рассказывал здесь.