Жители одной из омских улиц оказались в плену канализационных вод

Очередным коммунальным бедствием отметилось утро сегодняшнего дня в городе Омске. Двор дома № 37-А по улице 27-я Линия оказался настолько затоплен водой, бьющей из канализационных люков, что жители не могут выйти из своих квартир.
«Затопило весь наш двор. Одна машина уже утром застряла в этой каше. Как людям выходить из дома?», — делится своей бедой омичка в телеграм-канале «Жесть Омск».
Также в сообщении присутствует географическая точка аварии. Коммунальная беда произошла во дворе многоэтажки по улице 27-я Линия, дом 37-А. Официальные службы и чиновники пока никак не отреагировали на сообщение.
