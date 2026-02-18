Школы и детские сады в России массово закрываются на карантин

Классы в школах и группы в детских садах закрыли на карантин в 20 российских регионах за последнюю неделю — все из-за высоких темпов распространения ОРВИ. Об этом в среду, 18 февраля, рассказали в газете «Известия».
Рост заболеваемости в стране за первые 1,5 месяца 2026 года составил 4,5 процента — специалисты зафиксировали порядка 775 тысячи случаев. Роспотребнадзор назвал подобные показатели стабильными для этого времени года.
Несмотря на это, 16 января о частичном и полном закрытии детских учреждений объявили в Смоленской, Омской, Ульяновской, Кемеровской областях, Пермском и Приморском краях, Северной Осетии, Якутии, Коми и Удмуртии, а также в НАО.
На следующий день закрылись школы и детские сады в Ленинградской, Псковской, Новосибирской и Нижегородской областях, а также в Забайкальском крае, Карелии и ЛНР. По словам вирусолога Елены Малинниковой, эпидемический сезон иногда сопровождается несколькими волнами подъема заболеваемости.
— В каждый период преобладают болезни, вызванные разными вирусами. Последнюю волну спровоцировал не вирус гриппа, а риновирусная инфекция. Чаще всего последняя волна подъема заболеваемости приходится на конец февраля — начало марта, — цитирует ее издание.
До этого в Петербурге выявили два случая заболевания оспой обезьян. Заболевших доставили в больницу, их состояние оценивается как удовлетворительное. Круг контактных лиц установлен, они находятся под наблюдением.