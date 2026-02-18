Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин поздравил главу буддийской сангхи с Новым годом по лунному календарю

Путин поздравил главу буддийской сангхи Дамбу Аюшеева с Новым годом.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил главу Буддийской традиционной сангхи России Пандито Хамбо ламу Дамбу Аюшеева с праздником наступления Нового года по лунному календарю Сагаалганом, отметив, что этот древний праздник вдохновляет человека на благородные поступки, подвижническое служение тем, кто нуждается в поддержке, заботе и бескорыстной помощи.

Праздник Сагаалган в 2026 году отмечается 18 февраля.

«Уважаемый Пандито Хамбо лама! Поздравляю Вас, возглавляемую Вами сангху и всех, кто исповедует буддизм, с наступлением Белого месяца — Нового года по лунному календарю… Этот древний праздник вдохновляет человека на благородные поступки, подвижническое служение тем, кто нуждается в поддержке, заботе и бескорыстной помощи», — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Президент отметил, что один из главных буддийских религиозных праздников символизирует пробуждение природы, наполняет сердца людей искренней, светлой радостью, надеждой на добрые перемены.

«Желаю Вам здоровья и успехов в делах и начинаниях», — заключил Путин.