Путин поздравил главу буддийской сангхи с Новым годом по лунному календарю

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил главу Буддийской традиционной сангхи России Пандито Хамбо ламу Дамбу Аюшеева с праздником наступления Нового года по лунному календарю Сагаалганом, отметив, что этот древний праздник вдохновляет человека на благородные поступки, подвижническое служение тем, кто нуждается в поддержке, заботе и бескорыстной помощи.
Праздник Сагаалган в 2026 году отмечается 18 февраля.
«Уважаемый Пандито Хамбо лама! Поздравляю Вас, возглавляемую Вами сангху и всех, кто исповедует буддизм, с наступлением Белого месяца — Нового года по лунному календарю… Этот древний праздник вдохновляет человека на благородные поступки, подвижническое служение тем, кто нуждается в поддержке, заботе и бескорыстной помощи», — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
Президент отметил, что один из главных буддийских религиозных праздников символизирует пробуждение природы, наполняет сердца людей искренней, светлой радостью, надеждой на добрые перемены.
«Желаю Вам здоровья и успехов в делах и начинаниях», — заключил Путин.