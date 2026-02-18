Путин поздравил главу буддийской сангхи с Новым годом по лунному календарю

«Уважаемый Пандито Хамбо лама! Поздравляю Вас, возглавляемую Вами сангху и всех, кто исповедует буддизм, с наступлением Белого месяца — Нового года по лунному календарю… Этот древний праздник вдохновляет человека на благородные поступки, подвижническое служение тем, кто нуждается в поддержке, заботе и бескорыстной помощи», — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.