Тигр вернулся в приморское село, где уже отловили двух хищников

Животное было замечено 17 февраля около 20:00 на улице Заречной. Животное было замечено 17 февраля около 20:00 на улице Заречной. Зверь спокойно шёл по проезжей части и не боялся автомобиля, ехавшего следом за ним.
На улице расположены частные домовладения и база отдыха, по этой дороге дети ходят в местную школу — автобус образовательная организация не предоставляет. Семьи, не имеющие личного автомобиля, вынуждены просить знакомых подвозить к школе их детей — тигров в Андреевке в этом сезоне встречают не в первый раз, причём двух уже отловили.
Также тигра неоднократно видели в хасанской Занадворовке. Беспокойство жителей села усилено отсутствием уличного освещения в населённом пункте, несмотря на многократные обещания должностных лиц провести его и наличие опор для этих целей. Приморское подразделение Народного фронта направило обращение в администрацию Хасанского муниципального округа с просьбой реализовать планы по освещению в населенном пункте.
Ситуация обостряется на фоне недавнего трагического инцидента — нападения тигра на 23-летнего охотника, который вёз корма на подкормочную площадку. Молодого человека напарник обнаружил мёртвым. Инцидент произошёл в Чугуевском округе в 20 километрах от села Извилинка. Предварительная причина нападения, озвученная руководителем центра «Амурский тигр» — неосторожность человека, однако в местном чате сельчане, знакомые с погибших охотником, утверждают, что, судя по следам, зверь целенаправленно выследил парня, утащил тело в укромное место и наполовину обглодал. Утверждается, что эта особь амурского тигра — одна из тех, кого отловили на территории Хасанского округа и переселили в малонаселённую местность с большим поголовьем копытных животных — основного рациона тигров.
Гибель охотника расследуют полиция, Следственный комитет, профильные министерства. По информации Минприроды Приморья, поиски тигра-убийцы пока результатов не дали.