Тигр вернулся в приморское село, где уже отловили двух хищников

Ситуация обостряется на фоне недавнего трагического инцидента — нападения тигра на 23-летнего охотника, который вёз корма на подкормочную площадку. Молодого человека напарник обнаружил мёртвым. Инцидент произошёл в Чугуевском округе в 20 километрах от села Извилинка. Предварительная причина нападения, озвученная руководителем центра «Амурский тигр» — неосторожность человека, однако в местном чате сельчане, знакомые с погибших охотником, утверждают, что, судя по следам, зверь целенаправленно выследил парня, утащил тело в укромное место и наполовину обглодал. Утверждается, что эта особь амурского тигра — одна из тех, кого отловили на территории Хасанского округа и переселили в малонаселённую местность с большим поголовьем копытных животных — основного рациона тигров.