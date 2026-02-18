«Чего бы это ни стоило». Лукашенко сказал восстановить дорожное покрытие после зимы в Беларуси

Из-за сильной подверженности асфальтового покрытия дорог разрушению во время зимы белорусский лидер сказал использовать для дорожного покрытия битум и цемент, где это целесообразно. В частности, делать упор на бетонирование, для чего в Беларуси есть нужная техника, а также положительные примеры эксплуатации такого рода дорог.