«Чего бы это ни стоило». Лукашенко сказал восстановить дорожное покрытие после зимы в Беларуси

Лукашенко потребовал отремонтировать дороги в Беларуси после зимы.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал отремонтировать дороги после зимы, сообщила пресс-служба президента.

Напомним, что во время серьезного разговора с правительством белорусский лидер высказался о состоянии дорог в Беларуси: «Еду — корыто, потом дождик, и получился барьер “железобетонный”.

Правительству Лукашенко поручил уже сейчас подумать, как отремонтировать дороги после зимы.

— Надо восстановить, чего бы это ни стоило. Надо мобилизоваться, — заявил глава государства.

Из-за сильной подверженности асфальтового покрытия дорог разрушению во время зимы белорусский лидер сказал использовать для дорожного покрытия битум и цемент, где это целесообразно. В частности, делать упор на бетонирование, для чего в Беларуси есть нужная техника, а также положительные примеры эксплуатации такого рода дорог.

Внимание дорожных служб белорусский президент обратил на загородные трассы, где снег остался лежать отвалами на обочинах из-за чего при оттепели вода будет на асфальте.

— Мы разрушим все дороги, — предупредил он.

И резюмируя, добавил, что дорожникам, а также вице-премьеру, занимающимся этим вопросом, следует знать, что снег нужно столкнуть не на обочину, а в откосы, чтобы «вода стекала всю весну, когда будет таять снег».

Кроме того, президент Беларуси хочет объединиться со странами под санкциями: «Испугаются все».

А вот Минфин подсказал, как белорусам вернуть ошибочный или лишний платеж в ЕРИП.

