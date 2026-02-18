Минздрав НСО отказал ребенку-инвалиду в системе мониторинга глюкозы Либра

В Новосибирске прокуратура помогла ребенку-инвалиду, страдающему сахарным диабетом 1 типа, получить систему флешмониторинга Либра. Ранее в получении данных медицинских изделий семье отказал региональный Минздрав. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
— Проверкой, проведенной по жалобе родителя, установлено, что системы мониторинга глюкозы не подходили ребенку в связи с аллергическими реакциями, однако Минздрав НСО отказал матери ребенка в выдаче системы Либра, — говорится в сообщении.
Прокуратура обратилась в суд за защитой прав несовершеннолетнего на обеспечение медицинскими изделиями, Дзержинский районный суд доводы надзорного ведомства поддержал. Решение суда обращено к немедленному исполнению.