Минздрав НСО отказал ребенку-инвалиду в системе мониторинга глюкозы Либра

Но после вмешательства прокуратуры ребенка обеспечили необходимыми медицинскими изделиями.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирске прокуратура помогла ребенку-инвалиду, страдающему сахарным диабетом 1 типа, получить систему флешмониторинга Либра. Ранее в получении данных медицинских изделий семье отказал региональный Минздрав. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

— Проверкой, проведенной по жалобе родителя, установлено, что системы мониторинга глюкозы не подходили ребенку в связи с аллергическими реакциями, однако Минздрав НСО отказал матери ребенка в выдаче системы Либра, — говорится в сообщении.

Прокуратура обратилась в суд за защитой прав несовершеннолетнего на обеспечение медицинскими изделиями, Дзержинский районный суд доводы надзорного ведомства поддержал. Решение суда обращено к немедленному исполнению.