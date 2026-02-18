Ричмонд
Психиатр предупредил о последствиях «романтизации» аутизма

Психиатр Потапов: романтизация аутизма может обесценить реальные трудности.

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Человек, живущий с диагнозом аутизм, склонен к систематизации и устойчивым интересам, однако «романтизация» заболевания может обесценить трудности, с которыми сталкиваются люди, заявил РИА Новости врач-психиатр лечебно-диагностического отделения УКБ № 3 Сеченовского университета Игорь Потапов.

Ежегодно 18 февраля отмечается Международный день синдрома Аспергера, который включен в более широкое понятие расстройств аутистического спектра (РАС).

«Романтизация создает нереалистичные ожидания и может обесценивать реальные трудности — сенсорные перегрузки, сложности коммуникации, истощаемость. Романтизация, как и стигматизация, является формой искажения реальности», — сказал Потапов.

Он добавил, что у части людей действительно выражена склонность к систематизации, устойчивым интересам, вниманию к деталям.

«Иногда это способствует профессиональной реализации. Но это не универсальная характеристика и не обязательная “черта аутизма”, — отметил врач.

По его словам, людям с РАС может требоваться поддержка не потому, что они «хуже», а потому что среда не всегда учитывает их особенности.