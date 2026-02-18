Ричмонд
Пользователи со всего мира сообщили о сбое в работе YouTube, Google и Cloudflare

Пользователи по всему миру столкнулись с масштабными сбоями в работе видеохостинга YouTube, а также других сервисов Google и сети Cloudflare. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

Наибольшее количество жалоб зафиксировано на работу YouTube — 332 тысячи. Проблемы наблюдают пользователи в США и ряде европейских стран, однако сейчас число обращений идёт на спад. Перебои в работе Google, включая чат-бот Gemini, зафиксированы в Болгарии, Гонконге, Индии, Кении и других странах.

Сервисы Cloudflare также испытывают трудности, в том числе с выдачей сертификатов через Google Trust Services и ошибкой SSL для новых пользователей сервиса R2. Одна из проблем уже выявлена, ведутся работы по её устранению.

Ранее со сбоем столкнулись пользователи соцсети X. Особенно много жалоб поступило 16 февраля после обеда: только в США их было более 42 тысяч, а в Великобритании — свыше 11 тысяч. Неполадки затронули и другие страны. Чаще всего люди жаловались на мобильное приложение (более 50% всех обращений), а вот с сайтом платформы проблем было гораздо меньше.

Больше материалов о проблемах и достижениях общества — в разделе «Общество» на Life.ru.

