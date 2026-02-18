Пользователи со всего мира сообщили о сбое в работе YouTube, Google и Cloudflare

Ранее со сбоем столкнулись пользователи соцсети X. Особенно много жалоб поступило 16 февраля после обеда: только в США их было более 42 тысяч, а в Великобритании — свыше 11 тысяч. Неполадки затронули и другие страны. Чаще всего люди жаловались на мобильное приложение (более 50% всех обращений), а вот с сайтом платформы проблем было гораздо меньше.