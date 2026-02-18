Пользователи со всего мира сообщили о сбое в работе YouTube, Google и Cloudflare

Сервисы Cloudflare также испытывают трудности, в том числе с выдачей сертификатов через Google Trust Services и ошибкой SSL для новых пользователей сервиса R2. Одна из проблем уже выявлена, ведутся работы по её устранению.
Ранее со сбоем столкнулись пользователи соцсети X. Особенно много жалоб поступило 16 февраля после обеда: только в США их было более 42 тысяч, а в Великобритании — свыше 11 тысяч. Неполадки затронули и другие страны. Чаще всего люди жаловались на мобильное приложение (более 50% всех обращений), а вот с сайтом платформы проблем было гораздо меньше.
Больше материалов о проблемах и достижениях общества — в разделе «Общество» на Life.ru.