Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Самого маленького дятла России заметили в усадьбе Сосновка в Петербурге

Малый пестрый попал в объектив камеры в Северной столице.

Источник: Telegram-канал «Каждой твари по паре»

В усадьбе Сосновка в Петербурге заметили самого маленького дятла России — малого пестрого. По размеру он немного крупнее большой синицы и почти в два раза меньше самого распространенного дятла — большого пестрого. Об этом в своем Telegram-канале «Каждой твари по паре» сообщил биолог Павел Глазков.

Нет сомнений, что перед нами самец, ведь у этого вида дятлов — как и у большинства пестрых — красную шапочку на голове имеют только кавалеры.

Павел Глазков
биолог

В начале марта эти симпатичные пернатые начнут искать себе пару. К слову, на территории Петербурга их насчитали несколько десятков, а сам вид занесли в Красную книгу города.

Ранее «КП-Петербург» рассказывала про ястреба-тетеревятника, спасающегося от морозов в Северной столице. В объектив камеры попал момент, как птица сжала пальцы в кулак, а после — спрятала под перья.