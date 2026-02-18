Самого маленького дятла России заметили в усадьбе Сосновка в Петербурге

В усадьбе Сосновка в Петербурге заметили самого маленького дятла России — малого пестрого. По размеру он немного крупнее большой синицы и почти в два раза меньше самого распространенного дятла — большого пестрого. Об этом в своем Telegram-канале «Каждой твари по паре» сообщил биолог Павел Глазков.
Нет сомнений, что перед нами самец, ведь у этого вида дятлов — как и у большинства пестрых — красную шапочку на голове имеют только кавалеры.
В начале марта эти симпатичные пернатые начнут искать себе пару. К слову, на территории Петербурга их насчитали несколько десятков, а сам вид занесли в Красную книгу города.
