Самого маленького дятла России заметили в усадьбе Сосновка в Петербурге

В усадьбе Сосновка в Петербурге заметили самого маленького дятла России — малого пестрого. По размеру он немного крупнее большой синицы и почти в два раза меньше самого распространенного дятла — большого пестрого. Об этом в своем Telegram-канале «Каждой твари по паре» сообщил биолог Павел Глазков.