Лукашенко перечислил проблемы в работе правительства: «Тонет в бюрократии»

В частности, Лукашенко обратил внимание на важность скорости реализации всех намеченных мероприятий и проектов. Говоря о качестве работы, он отметил, что властям следует чаще бывать в регионах и на предприятиях, общаться со специалистами, а не выезжать для коротких информмероприятий или торжественных заседаний и обедов.