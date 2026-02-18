Ричмонд
Лукашенко перечислил проблемы в работе правительства: «Тонет в бюрократии»

Лукашенко указал на проблемы в работе правительства.

Источник: president.gov.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал проблемы в работе правительства, сообщила пресс-служба главы государства.

Так, во время серьезного разговора с правительством белорусский лидер указал на проблемные моменты в работе Совмина.

В частности, Лукашенко обратил внимание на важность скорости реализации всех намеченных мероприятий и проектов. Говоря о качестве работы, он отметил, что властям следует чаще бывать в регионах и на предприятиях, общаться со специалистами, а не выезжать для коротких информмероприятий или торжественных заседаний и обедов.

— Если будем сидеть в кабинетах и не будем двигаться, мы превратимся в «почтамт» по пересылке документов, — считает он.

Также глава Беларуси с сожалением указал на то, что «правительство тонет в бюрократии и грешит отсутствием оперативности». И еще назвал такой «грешок» правительства, как желание завуалировать, спрятать или заболтать проблему.

Лукашенко подчеркнул, что отчетами правительство не решает проблему и никому не помогает. Он сказал, что властям известны жалобы белорусов: дороги, капитальный ремонт жилья и качество воды, пояснив, как их решить.

— У вас есть все инструменты, чтобы эффективно решать данные вопросы. Это и госпрограммы, и специальные полномочия, — констатировал белорусский президент.

Кроме того, Александр Лукашенко сказал Совмину не убаюкивать белорусов и жестко контролировать цены.

А еще глава республики потребовал отремонтировать дороги в Беларуси после зимы: «Чего бы это ни стоило».

Еще президент Беларуси хочет объединиться со странами под санкциями: «Испугаются все».

