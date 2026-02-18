Путин поздравил российских буддистов с наступлением Белого месяца

Президент России Владимир Путин в среду, 18 февраля, поздравил буддистов с наступлением Белого месяца — Нового года по лунному календарю.
— Отрадно, что вы бережно храните богатое историческое, культурное, духовное наследие многих поколений предков, их самобытные обычаи и традиции, — отметил глава государства.
По его словам, буддийские организации активно участвуют в общественной жизни России — они реализуют различные проекты, вкладываются в гармонизацию отношений между представителями разных религий и наций, укрепляют семейные ценности и воспитывают молодое поколение.
— Особо отмечу действенную поддержку, которую буддийская община оказывает участникам специальной военной операции и их близким, — цитируют слова российского лидера в пресс-службе Кремля.
10 февраля Путин также поздравил сотрудников и ветеранов МИД с Днем дипломатического работника, отметив заслуги дипломатов в службе Отечеству. Он подчеркнул, что они всегда проявляли патриотизм, верность долгу, мужество и высокий профессионализм.