«Проявление заботы»: ветврач объяснил, зачем кошки приносят мышей хозяевам

Поведение домашних кошек, которые приносят в дом мышей или птиц, иногда вызывает удивление и даже неприязнь. Однако с точки зрения этологии такое поведение считается нормальным. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» рассказал доктор ветеринарных наук, профессор кафедры ветеринарной медицины Университета РОСБИОТЕХ Андрей Руденко.
«Кошка не делает это назло и не стремится шокировать человека. В основе такого поведения лежит охотничий инстинкт и социальные модели, сохранившиеся со времен диких предков», — пояснил он.
Кошка приносит добычу хозяину по нескольким причинам. Во-первых, человек для нее — часть социальной группы или существо, неспособное охотиться. Принесенная мышь может быть «подарком» или проявлением заботы, так как кошка делится ресурсом с «членом семьи».
Во-вторых, это может быть способ обучения. В природе взрослые кошки приносят еду своим котятам, чтобы научить их охотиться и выживать. Домашняя кошка может подсознательно повторять этот способ и с человеком.
Ветврач также обратил внимание, что для кошки добыча — предмет гордости, а не мусор. Крик или наказание не помогут, а ухудшат отношения. Лучше постараться спокойно убрать добычу и переключить внимание кошки.
«Убирать мышь следует с соблюдением гигиены. Нельзя брать ее голыми руками, так как грызуны могут быть переносчиками паразитов и инфекций», — отметил эксперт.
Руденко посоветовал использовать перчатки или плотный пакет, упаковать мышь в герметичный пакет и выбросить в уличный контейнер для отходов. Затем тщательно вымыть руки и, при необходимости, обработать загрязненную поверхность.
В случае, если кошка регулярно приносит такие «подарки», снизить частоту такого поведения можно, ограничив доступ к охоте: контролировать выход на улицу, использовать ошейники с колокольчиком или увеличить игровую активность дома. Однако, как отметил эксперт, полностью избавиться от инстинкта охоты невозможно.
Руденко также рассказал о важных правилах гигиены для домашних животных в холодное время года. В беседе Life.ru он отметил, что мыть питомцев зимой можно, но соблюдая определенные условия. Переохлаждение опасно для короткошерстных, молодых и пожилых животных. Вода должна быть теплой, а помещение — отапливаемым. После купания нужно питомца вытереть полотенцем, а, при необходимости, досушить феном на низкой температуре.