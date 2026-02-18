«Проявление заботы»: ветврач объяснил, зачем кошки приносят мышей хозяевам

Руденко также рассказал о важных правилах гигиены для домашних животных в холодное время года. В беседе Life.ru он отметил, что мыть питомцев зимой можно, но соблюдая определенные условия. Переохлаждение опасно для короткошерстных, молодых и пожилых животных. Вода должна быть теплой, а помещение — отапливаемым. После купания нужно питомца вытереть полотенцем, а, при необходимости, досушить феном на низкой температуре.