Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Челябинске бригада «скорой» спасла своего сотрудника

В Челябинске бригада «скорой помощи» вытащила с того света своего коллегу-водителя.

Рабочий день водителя подстанции Металлургического района Сергея Золотарева начинается в пять утра. С собой медицинское заключение, путевой лист и хорошее настроение. Работает больше двух десятков лет, выполняя до 200 вызовов в день. Но одно происшествие его коллега фельдшер Екатерина Антонова запомнит надолго.

«Захожу и вижу, что мой водитель сидит в бессознательном состоянии. У него уже начинается гипоксическая кома», — рассказала фельдшер телеканалу ГТРК «Южный Урал».

Несчастье с Сергеем произошло на следующий день после дня рождения. Екатерина вовремя заметила неладное и вместе с коллегами оказала ему помощь.

«Они мои ангелы-хранители, — считает водитель. — Друг говорит: 12-го день рождение, 13-го похороны, ну ты и молодец! Жена ревела, я там посинел уже. Но девчонки вытащили!».