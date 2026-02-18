В Челябинске бригада «скорой» спасла своего сотрудника

Рабочий день водителя подстанции Металлургического района Сергея Золотарева начинается в пять утра. С собой медицинское заключение, путевой лист и хорошее настроение. Работает больше двух десятков лет, выполняя до 200 вызовов в день. Но одно происшествие его коллега фельдшер Екатерина Антонова запомнит надолго.
«Захожу и вижу, что мой водитель сидит в бессознательном состоянии. У него уже начинается гипоксическая кома», — рассказала фельдшер телеканалу ГТРК «Южный Урал».
Несчастье с Сергеем произошло на следующий день после дня рождения. Екатерина вовремя заметила неладное и вместе с коллегами оказала ему помощь.
«Они мои ангелы-хранители, — считает водитель. — Друг говорит: 12-го день рождение, 13-го похороны, ну ты и молодец! Жена ревела, я там посинел уже. Но девчонки вытащили!».