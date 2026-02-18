Ричмонд
Испуганный землетрясением алматинский кот стал мемом в соцсетях

Землетрясение 17 февраля в Алматы стало сюрпризом не только для жителей города, но и для их питомцев. Kursiv LifeStyle рассказывает о новом герое соцсетей.

Источник: Курсив

Пользователь Threads из Алматы Антон Тот поделился снимком после землетрясения. На фото мужчина эвакуировался из дома и пережидал афтершоки во дворе. Однако больше всего внимания к себе приковал домашний кот с испуганными глазами.

Пост быстро стал вирусным и собрал тысячи лайков и комментариев. Разумеется, многие пользователи узнали себя в напуганном природой животном.

Самым популярным оказался референс на известный мем про «вьетнамские флешбэки». Пользователи в шутку писали, что именно так выглядит человек, переживший сильный стресс.

Также в обсуждении многие вспомнили прошлогоднее землетрясение в сентябре. Тогда жители города не почувствовали ощутимых толчков, но получили оповещение от ответственных служб. Тогда алматинцы побежали спасать самое дорогое в доме — питомцев.

Напомним, 17 февраля жители почувствовали землетрясение. По данным ДЧС, ощутимость толчков составила 2 балла. Сервисы Google зафиксировали толчки магнитудой 5,1 в 27 км от пункта Есик в 15:08.

Ранее Kursiv LifeStyle писал о том, как алматинцы отреагировали на природное явление.