Испуганный землетрясением алматинский кот стал мемом в соцсетях

Пользователь Threads из Алматы Антон Тот поделился снимком после землетрясения. На фото мужчина эвакуировался из дома и пережидал афтершоки во дворе. Однако больше всего внимания к себе приковал домашний кот с испуганными глазами.
Пост быстро стал вирусным и собрал тысячи лайков и комментариев. Разумеется, многие пользователи узнали себя в напуганном природой животном.
Самым популярным оказался референс на известный мем про «вьетнамские флешбэки». Пользователи в шутку писали, что именно так выглядит человек, переживший сильный стресс.
Также в обсуждении многие вспомнили прошлогоднее землетрясение в сентябре. Тогда жители города не почувствовали ощутимых толчков, но получили оповещение от ответственных служб. Тогда алматинцы побежали спасать самое дорогое в доме — питомцев.
Напомним, 17 февраля жители почувствовали землетрясение. По данным ДЧС, ощутимость толчков составила 2 балла. Сервисы Google зафиксировали толчки магнитудой 5,1 в 27 км от пункта Есик в 15:08.
Ранее Kursiv LifeStyle писал о том, как алматинцы отреагировали на природное явление.