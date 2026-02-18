Страну СНГ охватила волна заболеваемости сифилисом, сибирской язвой и ВИЧ

Ранее Life.ru сообщал, что в России за прошедшую неделю на 4,5 процента возросло количество пациентов с гриппом и ОРВИ. Всего за указанный период врачи зафиксировали 775 тысяч случаев заболеваний. Этот показатель соответствует уровню, наблюдавшемуся в начале октября прошлого года.