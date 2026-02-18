Ричмонд
Страну СНГ охватила волна заболеваемости сифилисом, сибирской язвой и ВИЧ

В Республике Кыргызстан резко ухудшилась эпидемиологическая обстановка. В 2025 году зарегистрировано 491 516 случаев инфекционных заболеваний, что на 36,3% больше, чем годом ранее (360 536 случаев). Об этом сообщил главный государственный санитарный врач Киргизии Рыспек Сыдыгалиев.

Источник: Life.ru

Особенно тревожная динамика отмечена по социально опасным инфекциям. Число ВИЧ-инфицированных выросло на 8,2%, заболеваемость сифилисом увеличилась на 2,1%. Также значительно подскочили показатели по бруцеллёзу и другим инфекциям.

«В прошлом году зарегистрировали шесть случаев сибирской язвы, пять — завозной малярии, три — гепатита Е, один — столбняка», — указал врач.

Местное министерство здравоохранения уже разрабатывает механизмы для стабилизации ситуации.

Ранее Life.ru сообщал, что в России за прошедшую неделю на 4,5 процента возросло количество пациентов с гриппом и ОРВИ. Всего за указанный период врачи зафиксировали 775 тысяч случаев заболеваний. Этот показатель соответствует уровню, наблюдавшемуся в начале октября прошлого года.

