На «канского подростка» Никиту Уварова* завели новое дело за месяц до выхода на волю

Подозреваемый допрошен. В настоящий момент проводятся следственные действия для выяснения всех обстоятельств преступления. Никита Уваров* был осуждён в 2022 году по делу «Канских подростков». Двух других ребят тогда освободили от уголовной ответственности за содействие следствию. 10 февраля 2022 года, когда Уварову было 16 лет, суд приговорил его к 5 годам колонии по статье о прохождении обучения в целях террористической деятельности. 19 марта 2026 года он должен был освободиться по отбытии наказания.