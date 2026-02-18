На «канского подростка» Никиту Уварова* завели новое дело за месяц до выхода на волю

В Красноярске возбудили уголовное дело против 20-летнего жителя Канска. Видео © Telegram / ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.
Дело заведено на основании материалов, поступивших от регионального УФСБ. По версии следствия, в феврале и июле 2025 года подозреваемый, отбывая наказание в колонии, позиционировал себя как участника запрещённого международного экстремистского движения. Он доводил до других заключённых правила жизни и поведение, основанные на криминальных «законах» и стиле общения.
Подозреваемый допрошен. В настоящий момент проводятся следственные действия для выяснения всех обстоятельств преступления. Никита Уваров* был осуждён в 2022 году по делу «Канских подростков». Двух других ребят тогда освободили от уголовной ответственности за содействие следствию. 10 февраля 2022 года, когда Уварову было 16 лет, суд приговорил его к 5 годам колонии по статье о прохождении обучения в целях террористической деятельности. 19 марта 2026 года он должен был освободиться по отбытии наказания.
В январе этого года по инициативе администрации колонии суд уже установил в отношении Уварова административный надзор. Теперь же появилось и новое уголовное обвинение. В случае доказательства вины ему грозит лишение свободы на срок до 6 лет.
* Внесён в реестр террористов и экстремистов.