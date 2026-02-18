Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

CBS: президентский авиапарк США перекрасят в любимые цвета Трампа

НЬЮ-ЙОРК, 18 февраля. /ТАСС/. Все самолеты из авиапарка президента США Дональда Трампа в ближайшее время будут перекрашены в новые цвета. Об этом сообщил телеканал CBS News со ссылкой на источники в американских ВВС.

Источник: Reuters

По его информации, самолеты перекрасят в любимые цвета американского лидера: темно-синий, красный и золотой. Новшества затронут борт номер один и другие лайнеры президентского авиапарка, включая небольшие Boeing C-32, предназначенные для перевозки первой леди и членов кабинета министров. Кроме того, новые цвета также получит подаренный Катаром президенту США самолет Boeing 747−8 стоимостью около $400 млн.

Все лайнеры перекрасят в рамках планового технического обслуживания. Как указывает телеканал, первый Boeing C-32 получит обновленный дизайн уже в ближайшие несколько месяцев.

Как отметил CBS News, нынешняя цветовая гамма первых бортов, состоящая из голубого и белого цветов, появилась еще во времена президентства Джона Кеннеди (1961−1963).

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше