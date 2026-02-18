CBS: президентский авиапарк США перекрасят в любимые цвета Трампа

По его информации, самолеты перекрасят в любимые цвета американского лидера: темно-синий, красный и золотой. Новшества затронут борт номер один и другие лайнеры президентского авиапарка, включая небольшие Boeing C-32, предназначенные для перевозки первой леди и членов кабинета министров. Кроме того, новые цвета также получит подаренный Катаром президенту США самолет Boeing 747−8 стоимостью около $400 млн.