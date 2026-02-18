Омичей предупредили о новой схеме мошенничества со снегом

Злоумышленники размещают в социальных сетях и мессенджерах объявления об услугах по уборке и вывозу снега. Схема выглядит так: мошенники заключают с жертвой договор, предоставляют поддельные документы, согласовывают детали работ, количество техники и даже государственные номера автомобилей. Получив предоплату, они блокируют аккаунты и телефоны и исчезают.