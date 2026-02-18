Омичей предупредили о новой схеме мошенничества со снегом

Аферисты начали использовать аномальные снегопады для хищения денег у россиян. Об этом предупредила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Злоумышленники размещают в социальных сетях и мессенджерах объявления об услугах по уборке и вывозу снега. Схема выглядит так: мошенники заключают с жертвой договор, предоставляют поддельные документы, согласовывают детали работ, количество техники и даже государственные номера автомобилей. Получив предоплату, они блокируют аккаунты и телефоны и исчезают.
Пострадавшие теряют сотни тысяч рублей. Жертвами становятся как обычные граждане, так и предприниматели.
В МВД призвали проверять контрагентов через официальные реестры ЕГРЮЛ и ЕГРИП. Также рекомендуется встречаться лично для подписания документов, вносить предоплату только после заключения договора и использовать безопасные формы расчета.
