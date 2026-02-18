В Приамурье за создание группы по сбыту наркотиков приговорили пенсионерку

Свободненский городской суд в Амурской области приговорил местную жительницу к тюремному заключению за сбыт наркотических веществ, в том числе в составе организованной преступной группы, сообщили в объединённой пресс-службе судов региона.
«Суд вынес приговор Скрипченко Г. И., судимой, совершившей восемь эпизодов сбыта наркотиков, шесть из которых в составе организованной группы (ч. 4 ст. 228.1 УК РФ)», —сказано в Telegram-канале пресс-службы.
Пенсионерка получила девять с половиной лет колонии общего режима. Адвокат осужденной подал апелляционную жалобу. Женщина уже была ранее судима за подобные преступления.
Суд установил, что в 2023 году пенсионерка предложила четверым лицам, страдающим наркотической зависимостью, работать на неё. Она приобрела наркотики и прятала их в тайниках. Подельники женщины выполняли роль курьеров и распространяли запрещённые вещества. Часть наркотиков они оставляли себе.
Участники преступной группы использовали «закодированный» язык, чтобы не привлечь внимания. В сентябре и декабре 2024 года были проведены «проверочные закупки», которые позволили получить улики.
В ходе расследования фигурантка дела признала вину и заключила досудебное соглашение. Она рассказала правоохранительным органам о каждом участнике преступного сообщества. Дела в отношении других членов группы были выделены в отдельные производства.
Напомним, в ноябре сообщалось, что в Новосибирске вынесли приговор женщине за попытку передачи запрещенных веществ своему партнёру в здании суда посредством поцелуя. Её осудили на 10 лет лишения свободы.