В Приамурье за создание группы по сбыту наркотиков приговорили пенсионерку

Суд установил, что в 2023 году пенсионерка предложила четверым лицам, страдающим наркотической зависимостью, работать на неё. Она приобрела наркотики и прятала их в тайниках. Подельники женщины выполняли роль курьеров и распространяли запрещённые вещества. Часть наркотиков они оставляли себе.