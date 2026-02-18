Мэр Екатеринбурга потребовал убрать улицы города к приезду Дмитрия Медведева

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов потребовал убрать улицы города от снега к 19 февраля — то есть за сутки. Напомним, что в этот день в столице Урала пройдет окружной форум «Единой России», на котором будет присутствовать заместитель председателя Совета безопасности РФ — первый заместитель председателя Военно-промышленной комиссии РФ Дмитрий Медведев.
— Осадков действительно в этом году много, и это было в ночь. Всю ночь техника работала. У нас каждое утро идет селектор, где мы ставим задачи на день. С учетом погодных условий идет корректировка сменных заданий, где необходимо приложить дополнительные усилия, — отметил Алексей Орлов в эфире ОТВ.
Несмотря на это, глава Екатеринбурга подчеркнул, что за последние 5 лет город стали убирать лучше.
Также Алексей Орлов прокомментировал транспортный коллапс, когда 26 троллейбусов не смогли вовремя выехать на маршруты из-за снегопада. Он отметил, что причиной стал погодный форс-мажор и, чтобы избегать впредь таких ситуаций, нужно качественно относиться к содержанию города, особенно основных магистралей.