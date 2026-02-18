Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мэр Екатеринбурга потребовал убрать улицы города к приезду Дмитрия Медведева

Мэр Екатеринбурга потребовал навести порядок к приезду Дмитрия Медведева.

Источник: Комсомольская правда

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов потребовал убрать улицы города от снега к 19 февраля — то есть за сутки. Напомним, что в этот день в столице Урала пройдет окружной форум «Единой России», на котором будет присутствовать заместитель председателя Совета безопасности РФ — первый заместитель председателя Военно-промышленной комиссии РФ Дмитрий Медведев.

— Осадков действительно в этом году много, и это было в ночь. Всю ночь техника работала. У нас каждое утро идет селектор, где мы ставим задачи на день. С учетом погодных условий идет корректировка сменных заданий, где необходимо приложить дополнительные усилия, — отметил Алексей Орлов в эфире ОТВ.

Несмотря на это, глава Екатеринбурга подчеркнул, что за последние 5 лет город стали убирать лучше.

Также Алексей Орлов прокомментировал транспортный коллапс, когда 26 троллейбусов не смогли вовремя выехать на маршруты из-за снегопада. Он отметил, что причиной стал погодный форс-мажор и, чтобы избегать впредь таких ситуаций, нужно качественно относиться к содержанию города, особенно основных магистралей.

Узнать больше по теме
Партия «Единая Россия» в 2026 году: чего хочет добиться и что делает для страны
В каждом государстве интересы разных граждан представляют разные политические партии. Они также участвуют в разработке новых законов и помогают управлять страной. Некоторые из них играют совсем небольшую роль на политической арене, другие годами набирают большинство в парламенте и в органах местного самоуправления. Вспоминаем, как партия «Единая Россия» стала такой, какой ее знают в 2026 году.
Читать дальше