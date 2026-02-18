Эксперт назвал явные признаки того, что ваш телефон взломали

В первую очередь, под этим подразумевается заражение гаджета вредоносным программным обеспечением, которое позволяет злоумышленникам получить несанкционированный доступ к устройству и его данным, сообщает ИА DEITA.RU.
Категорически не рекомендуется игнорировать безопасность: попасть в сети мошенников можно, просто перейдя по опасной ссылке, нечаянно загрузив поддельное мобильное приложение или посетив фейковый сайт, маскирующийся под официальный ресурс.
Об этом рассказал агентству «Прайм» Шамиль Магомедов, заведующий кафедрой «Интеллектуальные системы информационной безопасности» Института кибербезопасности и цифровых технологий РТУ МИРЭА.
По словам эксперта, не все вредоносные программы проявляют себя очевидными способами. Некоторые виды шпионов могут проникнуть в смартфон или компьютер так аккуратно, что пользователь даже не обнаружит их присутствия сразу.
Обычно такие программы не требуют значительных ресурсов для работы, поэтому гаджет может продолжать функционировать как обычно, без заметных тормозов или сниженной скорости работы. Зато признаки заражения могут проявиться в других формах.
Например, привычные приложения могут начинать вести себя странно — могут самостоятельно открываться или закрываться, выдавать ошибки или нестабильно работать. В некоторых случаях злоумышленники используют гаджет для выполнения нежелательных действий, таких как автоматические звонки, отправка сообщений или активация других функций без участия пользователя. Всё это — тревожные сигналы, требующие внимания.
Дополнительно стоит обращать внимание на расход мобильного трафика. Например, если вы не смотрите видео или не скачиваете большие файлы, а статистика показывает резкие пики в использовании интернета — это повод для настороженности.
В личных настройках оператора связи обычно есть раздел, где можно просмотреть детализацию по использованию трафика каждым приложением. Это вполне простая проверка, которая может подсказать, что на устройстве запущена нежелательная активность.
Также в современных версиях операционных систем появилась функция контроля доступа приложений к конфиденциальным данным — таким как местоположение, контакты, СМС или телефонная книга. Учитывая это, можно проследить, какие программы запрашивают доступ и сверить их действия со своей деятельностью, что помогает выявить потенциальное вредоносное ПО.
Если вы заподозрили, что устройство было заражено или ведет себя аномально, рекомендуется сразу запустить проверку с помощью надежной антивирусной программы. Обычно этого достаточно для обнаружения и нейтрализации вредоносных элементов.