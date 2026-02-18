Тарасова оценила шансы Петросян на медаль после короткой программы на ОИ-26

Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила шансы российской фигуристки Аделии Петросян на медаль зимних Олимпийских игр — 2026 после короткой программы, по итогам которой она занимает пятое место.
«Аделия идет пятой и в целом она откаталась именно на это место. Прокат был хорошим, она выступит в последней разминке… Далее станет понятно, в какой форме она подойдет к произвольной программе», — приводит слова Тарасовой «Советский спорт».
Кроме того, тренер признала, что у российской фигуристки есть шансы на медаль. Однако разговоры о соперничестве с Каори Сакамото за золотую медаль она назвала преувеличенными.
Также Тарасова обратила внимание, что для 18-летней Аделии Петросян это первый опыт участия в Олимпийских играх в столь сильном составе.
Напомним, Аделия Петросян получила 72,89 балла по итогам короткой программы на Олимпиаде 2026 в Италии. В ходе выступления спортсменка выполнила двойной аксель, тройной лутц, а также комбинацию прыжков тройной флип + тройной тулуп.
Показ произвольной программы запланирован на четверг, 19 февраля.