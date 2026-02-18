Узбекистанцы массово жалуются на автостраховку: Комитет по конкуренции выявил нарушения

Как сообщили в Комитете по конкуренции, за последнее время было рассмотрено около 1 тысячи обращений по вопросам страхования. По итогам разбирательств была обеспечена выплата 2,8 млрд сумов в пользу потребителей. Примечательно, что более 50 процентов жалоб касались договоров обязательного страхования гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств (ОСАГО).
По данным ведомства, страховые компании по различным причинам отказывали в выплатах, не компенсировали или задерживали возмещение ущерба, причинённого имуществу потерпевших. Именно эти ситуации чаще всего становятся поводом для публичных жалоб.
Напомним, что с 1 января 2026 года вступили в силу изменения в порядок обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств. Сейчас страховые организации работают уже по новым договорам.
Однако анализ, проведённый Комитетом по конкуренции, выявил ряд серьёзных недостатков. При изучении электронных страховых услуг обнаружено, что в договорах по оформлению онлайн-полисов обязательства страховых компаний прописаны не полностью. Речь идёт о сроках выплат, перечне исключений, порядке начисления пени и других ключевых условиях.
Кроме того, на сайтах некоторых страховых компаний информация либо не обновлена, либо отсутствует вовсе. В ряде случаев клиентам не предоставляется возможность ознакомиться с условиями договора до оформления онлайн-полиса.
В Комитете отмечают, что недостаточное и неполное информирование потребителей о страховых услугах становится причиной споров и конфликтов между гражданами и страховыми организациями.
В целях защиты прав потребителей всем страховым компаниям даны указания рассмотреть выявленные нарушения и устранить их в кратчайшие сроки.