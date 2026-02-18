Узбекистанцы массово жалуются на автостраховку: Комитет по конкуренции выявил нарушения

Как сообщили в Комитете по конкуренции, за последнее время было рассмотрено около 1 тысячи обращений по вопросам страхования. По итогам разбирательств была обеспечена выплата 2,8 млрд сумов в пользу потребителей. Примечательно, что более 50 процентов жалоб касались договоров обязательного страхования гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств (ОСАГО).