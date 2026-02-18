«Выбор был — убить»: Появилось видео допроса 18-летнего челябинца с бомбой для теракта

Задержание жителя Челябинска за подготовку теракта. Видео © пресс-служба ФСБ РФ.
«Выбор был такой — убить выоскопоставленное лицо. Куратор передавал мне инструкции. После чего я был готов выезжать на место. Я произвёл разведку территории. У меня было три месяца на подготовку и сбор информации. Я предложил место, где можно устроить взрыв», — рассказал задержанный на допросе.
Как уже сообщалось, в Челябинске задержан 18-летний местный житель, подозреваемый в подготовке теракта с использованием самодельного взрывного устройства. Молодой человек установил контакт с куратором с Украины через Telegram и, следуя инструкциям, изготовил бомбу. Планы он записывал от руки в дневнике на украинском языке. Фигурант признал вину и сотрудничает со следствием. Он уже арестован.
