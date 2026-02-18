Сперва без штрафов: в Челябинске проверят систему автоматического контроля за платными парковками

Как пояснили в мэрии, возле будущих платных парковок станут кружить специальные патрульные автомобили. На каждой из таких машин установлено по две видеокамеры. Есть также инфракрасные прожекторы и вычислительные блоки. Система автоматически вычислит тех, кто не оплатил парковку, она считает номера машин и перешлет данные на сервер. Нарушителей заметят даже в темноте — как раз для этого нужно инфракрасное оборудование.