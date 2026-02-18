Ричмонд
Сперва без штрафов: в Челябинске проверят систему автоматического контроля за платными парковками

В Челябинске 1 апреля начнут работать патрули, следящие за платными парковками.

Источник: Комсомольская правда

В Челябинске с 1 апреля запустят мобильную систему для контроля за платными парковками. Первое время она будет работать только в тестовом режиме, так что наказание городским водителям не грозит. Штрафы начнут назначать только после полноценного запуска платных парковок. По плану, он должен состояться 1 июня.

Как пояснили в мэрии, возле будущих платных парковок станут кружить специальные патрульные автомобили. На каждой из таких машин установлено по две видеокамеры. Есть также инфракрасные прожекторы и вычислительные блоки. Система автоматически вычислит тех, кто не оплатил парковку, она считает номера машин и перешлет данные на сервер. Нарушителей заметят даже в темноте — как раз для этого нужно инфракрасное оборудование.

— Если машина стояла дольше 15 минут, система проверит, была ли совершена оплата. Информация обрабатывается на следующий день, а оператор проверяет ее и направляет на рассмотрение административной комиссии, где и принимается окончательное решение, — пояснили в администрации Челябинска.