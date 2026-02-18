В Беларуси два руководителя и шесть работников могут сесть на 12 лет за кражу деловой древесины

Так, в Витебской области сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями раскрыли группу лиц, воровавших лесоматериал. Выяснилось, что двое руководителей с шестью подельниками с сентября 2025-го совершали кражу деловой древесины, которая принадлежала предприятию из системы лесного хозяйства. Украденное дерево потом продавалось частным фирмам.