В Беларуси два руководителя и шесть работников могут сесть на 12 лет за кражу деловой древесины

Два руководителя и шесть работников лесхоза могут получить по 12 лет в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси восемь человек из системы лесного хозяйства, в том числе руководители попались на краже деловой древесины, рассказали в МВД.

Так, в Витебской области сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями раскрыли группу лиц, воровавших лесоматериал. Выяснилось, что двое руководителей с шестью подельниками с сентября 2025-го совершали кражу деловой древесины, которая принадлежала предприятию из системы лесного хозяйства. Украденное дерево потом продавалось частным фирмам.

— Было украдено не менее 500 кубометров сырья на сумму около 65 тысяч рублей, — рассказали в пресс-службе.

Милиция задержала всех участников преступной схемы. Им инкриминируют хищение путем злоупотребления служебными полномочиями. Фигурантам грозит по 12 лет тюрьмы.

Еще МВД рассказало о попытке похищения 6-летнего ребенка иностранцем в Кобрине: бывший на авто ждал на выходе из медучреждения.

Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко перечислил проблемы в работе правительства: «Тонет в бюрократии».

