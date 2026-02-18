В Московском зоопарке родились детеныши лучистой черепахи

«Первый малыш вылупился 26 января, второй — 30 января, а третий — 5 февраля. Все три черепашонка чувствуют себя хорошо и находятся под круглосуточным наблюдением специалистов. Поначалу панцири новорожденных были сморщенными и асимметричными — это нормальный процесс. Спустя несколько дней после вылупления детеныши расправились, и теперь то, как они выглядят, соответствует стандартам вида. Пол малышей станет известен только в двухлетнем возрасте», — рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова, чьи слова приводятся в сообщении.