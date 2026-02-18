В Московском зоопарке родились детеныши лучистой черепахи

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Три детеныша лучистой черепахи появились на свет в Московском зоопарке, в природе этот вид находится на грани полного исчезновения, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.
«В Московском зоопарке, подведомственном столичному департаменту культуры, на свет появились три детеныша лучистой черепахи — вида, находящегося на грани полного исчезновения в природе. Детеныши временно живут в отдельном служебном помещении в специально оборудованном террариуме», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в террариуме поддерживают стабильную температуру и установили лампы полного спектра, совмещающие ультрафиолетовое и инфракрасное излучение, необходимое для развития рептилий.
«Первый малыш вылупился 26 января, второй — 30 января, а третий — 5 февраля. Все три черепашонка чувствуют себя хорошо и находятся под круглосуточным наблюдением специалистов. Поначалу панцири новорожденных были сморщенными и асимметричными — это нормальный процесс. Спустя несколько дней после вылупления детеныши расправились, и теперь то, как они выглядят, соответствует стандартам вида. Пол малышей станет известен только в двухлетнем возрасте», — рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова, чьи слова приводятся в сообщении.
Подчеркивается, что лучистые черепахи — эндемики острова Мадагаскар. Их естественная популяция сокращается из-за браконьерства и ограничений в привычной среде обитания. Для стимуляции размножения этих редких рептилий в Московском зоопарке разработан комплекс мер.
«Черепах содержат группами, чтобы у самцов была возможность устраивать турниры, во время которых они борются за самку. В теплое время года животных выносят в уличные вольеры под естественный свет, а осенью возвращают в теплые помещения павильона», — уточняется в сообщении.
Отмечается, что в холодное время года рептилиям также устраивают зимовку, понижая температуру в террариуме до плюс 14 градусов. Для взрослых особей ее проводят с конца сентября до конца декабря.
«После спаривания самка откладывает яйца в грунт, после чего сотрудники зоопарка перемещают их в инкубатор. Инкубационный период длится 155 дней при температуре плюс 27 градусов, но малейшие колебания могут увеличить срок до 271 дня или сократить до 121. В это время зоологи контролируют состояние кладки», — говорится в сообщении.
Добавляется, что лучистые черепахи вылупляются около пяти дней: детеныши отрывают скорлупу и выбираются наружу. В первичный рацион черепах входят листья салата, шампиньоны и вешенки. По мере взросления рептилий в их корм добавляют белковую пищу, яблоки, груши и кожуру банана.