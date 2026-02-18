Минкульт Башкирии прокомментировал задержание Амины Шафиковой

В министерстве культуры Башкирии высказались по поводу задержания главы ведомства Амины Шафиковой. Там подтвердили, что ситуация вызывает тревогу в профессиональном сообществе.
В пресс-службе отметили, что Шафикова много лет руководит министерством. Напомним, она заняла этот пост еще в 2012 году. За это время, по словам коллег, она заслужила непререкаемый авторитет и доказала высокую эффективность работы.
Официальных комментариев о самом задержании в минкульте не дали, сославшись на то, что этим должны заниматься компетентные органы. Также от комментариев пока воздержались в Следственном комитете.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.