Минкульт Башкирии прокомментировал задержание Амины Шафиковой

Ведомство ждет комментариев от силовиков.

Источник: Комсомольская правда

В министерстве культуры Башкирии высказались по поводу задержания главы ведомства Амины Шафиковой. Там подтвердили, что ситуация вызывает тревогу в профессиональном сообществе.

В пресс-службе отметили, что Шафикова много лет руководит министерством. Напомним, она заняла этот пост еще в 2012 году. За это время, по словам коллег, она заслужила непререкаемый авторитет и доказала высокую эффективность работы.

Официальных комментариев о самом задержании в минкульте не дали, сославшись на то, что этим должны заниматься компетентные органы. Также от комментариев пока воздержались в Следственном комитете.

