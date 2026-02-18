Екатеринбуржцы будут быстрее получать информацию о движении общественного транспорта

Если раньше транспортом занималась «Транснавигация», то теперь это будет «И-Сеть». По словам представителей администрации, прежняя система работала с недочетами.
«“Транснавигация” — это диспетчерская платформа, она собирает все данные с датчиков машин, но делала это плохо. Не все данные передавались, и система не позволяла интегрировать данные, передавать их сторонним организациям. “И-Сеть” делает новую платформу, которая исправит недостатки старой и заменит ее», — объяснили ЕАН в мэрии. Новая программа будет эффективнее собирать данные и отслеживать транспорт на линии.
Сейчас, по словам пассажиров, на картах нередко появляются автобусы-невидимки. В «Яндексе» их, например, видно, а по факту транспорт не приезжает. Бывает и наоборот, когда автобус едет по маршруту, но на карте не отражается.
Ранее вице-мэр Рустам Галямов заявил, что в ближайшее время в екатеринбургском транспорте внедрят оплату по геолокации. «Телефон сам понимает, в каком маршруте ты едешь, и производится оплата», — пояснил Галямов. Сейчас такая система оплаты действует в трамвае № 1, троллейбусе № 33 и автобусах № 48, 80, 83. Не исключено, что новая система навигации поможет внедрить такую оплату на других маршрутах.