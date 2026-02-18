Екатеринбуржцы будут быстрее получать информацию о движении общественного транспорта

«“Транснавигация” — это диспетчерская платформа, она собирает все данные с датчиков машин, но делала это плохо. Не все данные передавались, и система не позволяла интегрировать данные, передавать их сторонним организациям. “И-Сеть” делает новую платформу, которая исправит недостатки старой и заменит ее», — объяснили ЕАН в мэрии. Новая программа будет эффективнее собирать данные и отслеживать транспорт на линии.