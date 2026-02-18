Шадаев объяснил причины ограничений в отношении Telegram

«Напомню, что большинство депутатов проголосовали за этот закон, когда его принимали. Кроме того, Telegram проигнорировал 150 тыс. запросов на удаление запрещенной информации, в том числе детской порнографии, распространение наркотиков и др.», — заявил Шадаев. Также важно, что 150 тыс. мошеннических преступлений было совершено в Telegram, из них более 30 тыс. связано с диверсиями и терактами, добавил министр.
Закон о «приземлении» действует с 2022 года. Он обязывает иностранные IT-компании с ежедневной аудиторией более 500 тыс. пользователей открывать в России филиал, представительство или юридическое лицо, а также зарегистрироваться на сайте Роскомнадзора и разместить электронную форму обратной связи для пользователей.
Согласно записи Роскомнадзора, Telegram разместил электронную форму и зарегистрировал личный кабинет на сайте ведомства. Обязанность по созданию филиала, представительства или учреждении российского юрлица находится в стадии согласования.
«По нашим данным, иностранные спецслужбы имеют доступ к перепискам в Telegram, что стало еще одним фактором. При этом сейчас замедляется передача медиафайлов, но переписка не ограничивается. Наши военные могут продолжать там общение, но мы надеемся, что со временем они перейдут на другой мессенджер», — отметил Шадаев.
