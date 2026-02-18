Шадаев объяснил причины ограничений в отношении Telegram

«Напомню, что большинство депутатов проголосовали за этот закон, когда его принимали. Кроме того, Telegram проигнорировал 150 тыс. запросов на удаление запрещенной информации, в том числе детской порнографии, распространение наркотиков и др.», — заявил Шадаев. Также важно, что 150 тыс. мошеннических преступлений было совершено в Telegram, из них более 30 тыс. связано с диверсиями и терактами, добавил министр.