Денис Всеволожский возглавил департамент ЖКХ Новочеркасска

В Новочеркасске на пост директора департамента ЖКХ назначили Дениса Всеволожского. Нового управленца утвердил глава города Павел Исаков, об этом чиновник сообщил в своем телеграм-канале.
— Перед Денисом Юрьевичем стоят серьезные задачи. Времени на раскачку нет. Горожане ждут чистых улиц и качественной работы коммунальных служб уже сейчас, — написал Павел Исаков.
Денис Всеволожский прошел путь от мастера строительно-монтажных работ в Москве, Краснодаре и Аксае до руководящих позиций в крупных муниципальных структурах региона.
Специалист руководил отделом автодорог, транспорта и связи в аксайской администрации, работал в управлении ЖКХ Первомайского района Ростова-на-Дону, а также был заместителем директора по вопросам благоустройства в департаменте ЖКХ и энергетики Ростова-на-Дону.
