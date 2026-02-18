В 2026 году зафиксировано самое теплое 17 февраля за 132 года в Иркутске

В 2026 году в Иркутске зафиксировано самое теплое 17 февраля за 132 года. Воздух в этот день прогрелся до +3,6 градуса, превысив предыдущий рекорд 1894 года, когда температура достигала +2 градусов. Такое аномально потепление стало приятным сюрпризом для горожан, которые смогли насладиться оттепелью.
— Такие температурные колебания могут быть связаны с изменениями в климате и атмосферными процессами, — рассказала КП-Иркутск начальник Иркутского гидрометцентра Юлия Янькова.
Прогноз обещает, что 19 февраля температура в Иркутске поднимется до +8 градусов, а на юге Приангарья может достигнуть +9 градусов. Однако, как это часто бывает в Сибири, погода переменчива: тепло пришло неожиданно и так же быстро покинет регион.
Уже 20 февраля ожидается прохождение холодного фронта, который принесет с собой снег и сильный ветер с порывами до 15−18 м/с. В ночь на 21 февраля температура в Иркутске упадет до −18 градусов. В некоторых районах возможны даже более низкие температуры до −28…-33 градусов. Более подробную информацию о погоде на выходные с 21 по 23 февраля можно прочитать здесь.