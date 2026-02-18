В 2026 году зафиксировано самое теплое 17 февраля за 132 года в Иркутске

Уже 20 февраля ожидается прохождение холодного фронта, который принесет с собой снег и сильный ветер с порывами до 15−18 м/с. В ночь на 21 февраля температура в Иркутске упадет до −18 градусов. В некоторых районах возможны даже более низкие температуры до −28…-33 градусов. Более подробную информацию о погоде на выходные с 21 по 23 февраля можно прочитать здесь.