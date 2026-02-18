В РТ предложили усыплять бездомных собак через 20 дней после отлова

Вместе с этим на антикоррупционной экспертизе находится еще один документ, который должен вступить в силу с 1 сентября 2026 года. Он устанавливает новые требования к работе пунктов временного содержания животных, включая условия содержания, ветеринарный контроль и правила эвтаназии. Согласно этому проекту, максимальный срок пребывания животного в пункте также составит 20 дней, для вновь поступивших предусмотрен десятидневный карантин. Прописаны нормы выгула, обязательная вакцинация от бешенства, раздельное содержание животных разных видов и запрет на совместное размещение разнополых нестерилизованных особей. Умерщвление в рамках этого документа допускается только по медицинским показаниям.